طلاب نبأ عسير يتأهلون لمسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن الكريم

الرياض - محمد عبدالله - حقق طلاب جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط، المشاركون في تصفيات مسابقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في دورتها الـ(23)، المراكز الأولى على مستوى منطقة عسير، في عدد من فروع المسابقة وترشحوا للمشاركة على مستوى المملكة.

وصدرت مؤخرًا الموافقة الكريمة من ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقامة مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن للبنين والبنات في دورتها الـ23، تحت رعايته خلال شهري رجب وشعبان من هذا العام 1443هـ.

وترشح كل من زياد فايز آل ربيع (المركز الأول في الفرع الثالث)، وريان سعد الزهراني (المركز الأول في الفرع الرابع)، وفهد عبدالله آل منعه (المركز الأول في الفرع الخامس)، ومن الطالبات خلود علي الصيعري (المركز الأول في الفرع الثالث)، وريم عبدالله آل ناصر (المركز الأول في الفرع الرابع).

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