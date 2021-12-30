بالفيديو.. مشاهد لعودة ملصقات التباعد الجسدي في المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - يجرى العمل على قدم وساق، الآن، لعودة ملصقات التباعد الجسدي في جنبات المسجد الحرام؛ استعدادا لإقامة صلاة الظهر، في ظل متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الوافدين على الحرم المكي، بحسب ما نقلته قناة الإخبارية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق إجراءات التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، بعد شهرين ونصف من إزالة الملصقات والعودة الآمنة؛ لسلامة وصحة قاصدي المسجد الحرام وكافة الأجهزة العاملة به.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتبارًا من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر2021م.

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