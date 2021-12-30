وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق تطبيقها الخاص للهواتف الذكية

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية التطبيق الإلكتروني الخاص للهواتف الذكية، وذلك من أجل مواكبة التحول الرقمي، وخلق تجربة مستخدم ثرية وفعالة لتعزيز الابتكار والتكامل بين جهات المنظومة .

ويحتوي التطبيق على محفظة رقمية توفر للمستثمر قائمة ببيانات ومعلومات المنشأة بناء على السجلات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية حيث تحقق مشاركة البيانات بين جهات المنظومة وتوحيدها وإحالتها في قناة واحدة، ومعرفة المفوضين وأدارتهم عبر التوثيق الرقمي.

كما يتضمن التطبيق جميع الخدمات التي تهم المستثمر في قطاع الصناعة والتعدين من طلب إصدار مختلف الرخص في القطاعين، وقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، وقائمة بالمنتجات المحظورة والمقيدة ودليل المصدرين والمصانع، بالإضافة لخدمة طلب إعفاء جمركي وطلب تأييد العمالة وتمويل رأس المال العامل وغيرها الكثير من الخدمات التي تهم المستثمرين في القطاع .

ويهدف التطبيق إلى تعزيز سبل التواصل مع المستثمرين من خلال صفحة أخبار منظومة الصناعة والتعدين وقنوات منوعة للتواصل منها الرقم الموحد 199001 والبريد الإلكتروني وغيره .

كما يهدف إلى توفير خدمة موحدة للشركاء في القطاع الصناعي والتعديني، وتمكينهم من الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجهات المنظومة، وذلك من أجل تسهيل رحلة المستثمر وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركاء .

يذكر أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى التمكين الرقمي لجميع مجالات العمل وأتمته جميع الخدمات، وإيجاد بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة قائمة على جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.

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