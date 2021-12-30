القبض على مواطن سرق 50 ألف ريال

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القبض على مقيم نقل مخالفتين لنظام أمن الحدود بمركبته
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكّن قوة...
13 وظيفة متاحة من الدفاع المدني
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني طرح (13) وظيفة صحية (للرجال) اعتبارًا من الخميس 3 / 6 / 1443هـ حتى الخميس 10 / 6 / 1443هـ .وأوضحت الفئات...
عدم ارتداء الكمامة مخالف للإجراءات الوقائية من كوفيد-19
نوهت الداخلية مجددا عبر حسابها في تويتر بأن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات...
ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لجرائم نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن...
استمرار هطول الأمطار على 11 منطقة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على...
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