القبض على مواطن سرق 50 ألف ريال

القبض على مقيم نقل مخالفتين لنظام أمن الحدود بمركبته صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكّن قوة... بريدة : دوت الخليج بريدة : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

13 وظيفة متاحة من الدفاع المدني أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني طرح (13) وظيفة صحية (للرجال) ‏اعتبارًا من الخميس 3 / 6 / 1443هـ حتى الخميس 10 / 6 / 1443هـ .وأوضحت الفئات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

عدم ارتداء الكمامة مخالف للإجراءات الوقائية من كوفيد-19 نوهت الداخلية مجددا عبر حسابها في تويتر بأن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لجرائم نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن... خميس مشيط : دوت الخليج خميس مشيط : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

استمرار هطول الأمطار على 11 منطقة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

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