عدم ارتداء الكمامة مخالف للإجراءات الوقائية من كوفيد-19

نوهت الداخلية مجددا عبر حسابها في تويتر بأن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19). حيث أن الغرامة للفرد 1000 ريال في حال المخالفة، وتتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100.000 ألف ريال.



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