شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ أصبع عامل من البتر بجدة في عملية استغرقت 3 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضَ عامل ثلاثيني لإصابة شديدة تمثلت في قطع الأصبع " السبابة " باليد اليُسرى ، وقد حضر لطوارئ مستشفى الملك عبد العزيز بجدة و هو يعاني من نزيف حاد جراء قطع كامل في الأصبع ، وعلى الفور تم إجراء الاسعافات الأولية و إيقاف النزيف ، و بعد إجراء الفحوصات و الكشف السريري و إجراء أشعة لليد والتي أظهرت تحديد دقيق لموقع القطع للإصبع ، مما تطلب الحاجة الماسة لتدخل جراحي عاجل ودقيق ، مما استدعى نقله لغرفة العمليات مباشرة و ذلك استعداداً لإجراء الجراحة التي استغرقت 3 ساعات.

و أوضح أخصائي جراحة العظام الدكتور أنمار حبحب أنه تم تجهيز المريض من خلال التعرف على الأماكن التي قد يتم الاستعانة بها لإعادة الاصبع ، و من ثم استكشاف اليد و تحديد الشرايين و الأوردة و الأوتار و تجهيز العظم للبدء ، و قد تم عمل تثبيت للعظم تحت الأشعة من خلال استخدام الأسياخ الطبية وفرز الأوعية الدموية المصابة ومن ثم إعادة إصلاح الأوتار القابضة ، بالإضافة إلى عمل إصلاح للشريان الرئيسي بعد تعرض لضرر ، كما تم معالجة الوريد بنفس الطريقة و أخيراً توصيل الأعصاب الحسية ، مشيراً إلى أن صعوبة العملية تكمن في العمل على ربط أوعية دموية يصغر حجمها عن "مليمتر" واحد ، الأمر الذي يحتاج لدرجة كبيرة من التركيز و دقة متناهية في إجراء العملية .