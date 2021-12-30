شكرا لقرائتكم خبر عن محلل طقس لـ ”الخليج 365”: أمطار على الشرقية حتى الاثنين القادم عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر أجواء المنطقة الشرقية بحالة مطرية تصل الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تبدأ من يوم غد الجمعة حتى يوم الاثنين القادم ، حيث يتوقع أن يبدأ تأثيرها بأمطار متوسطة في مجملها يوم غد، وتزداد يومي السبت والأحد، تشمل الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية.

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ (اليوم) : تشهد معظم مناطق المملكة استمرار في هطول الامطار من يوم غد الجمعة حتى يوم الاثنين القادم ، ويتوقع أن يبدأ تأثيرها بأمطار متوسطة في مجملها يوم الجمعة وتزداد يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة (القنفذة، الليث، أضم، ميسان، الطائف)، ومن ثم (تربة، الخرمة، رنية)، والباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه)، وعسير (أبها، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، بيشة، البرك)، وجازان (جازان، فرسان، بيش، الدرب، صامطة، الطوال، الدائر، فيفا)، والقصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (الرياض العاصمة، المزاحمية، القويعية، الخرج، الأفلاج، رماح، شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط ،عفيف، الدوادمي، وادي الدواسر)، والشرقية (الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية).

وأضاف " العقيل " تتأثر من مساء يوم الجمعة ويومي السبت والأحد مناطق تبوك (تبوك، تيماء، حقل، الوجه، ضباء، نیوم، شرما)، والجوف (القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل)، والحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء)، وحائل (حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة)، ويتوقع بمشيئة الله يومي السبت والأحد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان، جبل اللوز، الزينة)، كما يتوقع أن تتأثر أجزاء من منطقتي: مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، خليص، الكامل، الجموم)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، العلاء العيص، وادي الفرع، المهد، بدر، ينبع)، بأمطار متوسطة في مجملها من مساء يوم السبت ويوم الأحد ، مشيراً الى ان التوقعات الأولية تشير بمشيئة الله استمرار فرص هطول أمطار خفيفة يوم الاثنين على بعض المناطق يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة .