شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1000 م2 يغطيها روبوت تطهير المسجد الحرام لكل ساعة عمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت تطهير المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، من خلال عمل إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام على دعم منظومة التطهير في المسجد الحرام، بتوفير الروبوتات الذكية لتطهير مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام.

ويعمل روبوت تطهير المسجد الحرام لمدة "٤" ساعات، بسعة تتجاوز "٦٨" لتراً للماء، ويغطي أكثر من ألف متر مربع لكل ساعة عمل، كما يقوم الروبورت بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة "4" ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويزن الروبوت الذكي (300) كيلو غرام مع خزان بسعة (68.14) لتراً للماء النظيف (68.14) لتراً للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة (51CM) وعرض مساحة يبلغ (68CM) ويغطي (2045.26) متراً مربعاً لكل ساعة عمل وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلوات بالساعة.

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه ب (٨) كاميرات تعمل كحساسات كما يوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت.