شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية للاستفادة من الطاقة المتجددة بمساجد المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وناقش سموه احتياجات المنطقة في مجالات بناء الجوامع والمساجد والصيانة والنظافة والترميم والفرش وتوفير الأئمة والخطباء والمؤذنين المؤهلين بها، إضافة إلى الأنشطة التي ينفذها الفرع في المنطقة بما يسهم في رفع الجانب الدعوي والتوعوي.

ونوّه بما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية من جهود مستمرة لنشر الوسطية والاعتدال والتصدي للفكر الضال والتطرف، وبرامجها الدعوية والتوعوية لتحصين الشباب وتعزيز الأمن الفكري لمختلف الفئات في المجتمع، إلى جانب تمكين المرأة حيث خطت الوزارة خطوات كبيرة في توظيف المراة في فروع الوزارة ومنها فرع المنطقة .

عقب ذلك شهد سمو أمير المنطقة الرئيس الفخري لجمعية الجوف للطاقة المتجددة ووزير الشؤون الإسلامية ، مراسم توقيع اتفاقية بين فرع الوزارة بالمنطقة والجمعية، والتي وقعها المدير العام للفرع الشيخ محمد بن دخيل الدخيل والأمين العام للجمعية الدكتور جهاد زين العابدين.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم وإبراز منطقة الجوف كعاصمة للطاقة المتجددة، وتتضمن عدداً من البنود منها وضع خطة للتحول نحو الطاقة المتجددة في المرافق المساجد والمرافق والمباني التابعة للفرع، وحث الراغبين في إنشاء مساجد باستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الإضاءة والتكييف.