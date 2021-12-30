شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 مبنى آيل للسقوط في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت أمانة المنطقة الشرقية في إزالة المباني الآيلة للسقوط بعدد من الأحياء الداخلية لمحافظة النعيرية، ضمن جهودها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتي تسبب خطراً على المارة والمنازل المجاورة.

وأوضحت الأمانة أنها إزالت (25) مبنى ضمن (52) مبنى تم حصرها مسبقاً، مشيرةً إلى أن أعمال الرصد والإزالة تمت على عدد من المراحل منذ بداية العام الحالي 2021م، تمثلت في حصر المباني الآيلة للسقوط وإنذار أصحابها وإشعارهم بمراجعة البلدية، وكذلك النشر في وسائل الإعلام، وفصل جميع الخدمات عن المباني المستهدفة، والبدء في الإزالة، بعد موافقة اللجنة المختصة المكونة من (المحافظة – البلدية – شركة الكهرباء – الدفاع المدني – الشرطة - الشركة الوطنية للمياه) واستيفاء كافة الاشتراطات النظامية.