شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 بسطة عشوائية ومصادرة 2 طن خضروات وفواكه في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية أكثر من 25 بسطة عشوائية مخالفة وذلك ضمن جهود الأمانة لضبط المخالفات ومعالجتها ومواكبة لأعمال إزالة المشوهات البصرية بالمدينة.

وأوضح رئيس بلدية الشرفية م. سعد محمد القحطاني أن البلدية كثفت من حملاتها في عدد من أحياء النطاق، خلال الأسبوع الماضي وذلك استمراراً لجهود الأمانة واستكمالاً لحملاتها المستمرة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين في الأحياء حيث جرى مصادرة أكثر من 2 طن من الخضروات والفواكه، مضيفاً أنه تم عمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات جرى خلالها إزالة 25 بسطة عشوائية للخضروات إلى جانب تنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.