شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 26 منشأة لتدني النظافة وسوء تخزين الأغذية بحائل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل وبلديتها التابعة لها خلال الأسبوع الحالي, 566 جولة رقابية على الأسواق، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع, أسفرت عن إغلاق 26 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة، وسوء تخزين وحفظ الأغذية، وكذلك عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة, والإبلاغ عن أية مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.