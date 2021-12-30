شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يوقع مذكرة تفاهم مع شركة "ثقة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعوشركة ثقة، مذكرة تفاهم، للتعاون المشترك في نطاق المشروعات والفرص المحتملة في مجال حوسبة اللغة العربية، وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم اللغة العربية وإنتاجها، وتطوير التطبيقات الحاسوبية لبناء المعاجم الإلكترونية واستعمالها.

مثّل المجمع في التوقيع المهندس سلطان بن عبدالرحمن الثنيان، مدير المشروعات في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، فيما مثّل شركة ثقة الرئيس التنفيذي للشراكات الاستراتيجية المهندس بدر بن عبدالله العمري.

تضمنت المذكرة مجالات متنوعة للتعاون بين الطرفين، وهي: بناء مصادر البيانات اللغوية، وأدوات أرشفتها، وتحليلها، وإتاحتها، وتطوير التطبيقات الحاسوبية لبناء المعاجم الإلكترونية واستعمالها، وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم اللغة العربية وإنتاجها، وتطوير الأدوات الحاسوبية لتسريع وتيرة الأبحاث في مجال حوسبة اللغة العربية، وإنتاج الأبحاث النظرية والتطبيقية في مجال المعالجة الآلية للغة العربية، وتطوير وابتكار أدوات وتقنيات تعليم اللغة العربية وتعلمها، وبناء منصات وتطبيقات اللغة العربية على الحاسب الآلي والأجهزة الذكية وشبكة الإنترنت.

وستقدم شركة ثقة الدعم لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية من خلال تسخير خدماتها التقنية في سبيل بناء وتطوير الأدوات والحلول التقنية التي تساهم بالمحافظة على اللغة العربية وتطويرها وترسيخها.

وتأتي المذكرة استمرارًا لجهود المجمع في تعزيز العلاقة وتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف المجمع الرئيسة في خدمة اللغة العربية، وتمكين استخدامها وزيادة محتواها العربي في الشبكة التقنية، حيث تعد الشركات التقنية من الجهات التي يعمل معها المجمع من أجل الاستفادة من التقنية في خدمة اللغة العربية وتطبيقاتها، وتطوير المعاجم الذكية، والمدونات الإلكترونية التي ستسهم في تسهيل الوصول إلى علوم اللغة العربية وفنونها المختلفة. كما تسهم المذكرة في تحقيق أهداف المجمع الاستراتيجية، والمتمثلة في بناء المدونات اللغوية والمعاجم العربية المعاصرة، والعمل على تسريع وتيرة البحث التقني المتطور في مختلف مجالات اللغة العربية، بما يعزز نشر المعرفة والوعي باللغة العربية ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.