بالفيديو .. خبير تقني يحذر: ابتعدوا عن المواقع الوسيطة للتسوق الإلكتروني

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور بادي الشكرة، أستاذ مهارات الاتصال والتدريس في جامعة المعرفة، إن هناك جهلًا لدى البائع حول فهم آليات التحويل؛ لافتًا إلى أن التجارب الحديثة في بعض المجتمعات المالية قد تُتيح الفرص لعدم فهم بعض التفاصيل ومواجهة تحديات الاحتيال.

وأضاف الشكرة خلال لقائه في برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية: «ابتعدوا عن المواقع الوسيطة للتسوق الإلكتروني لأن البعض يجهل آليات الدفع عبر الإنترنت؛ بالإضافة إلى ضرورة عدم الإفصاح عن الأرقام السرية الخاصة بك».

كما نصح الشكرة المواطنين بضرورة التعامل مع الشركات المعروفة أثناء الدفع الإلكتروني، لتجنب الاحتيال.

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