بعد إغلاقه بسبب الأمطار الغزيرة.. إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين، بعد إغلاقه بسبب غزارة الأمطار، حرصاً على سلامة الجميع.

كان المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، قد نبه صباح أمس الأربعاء، بإغلاق مؤقت لطريق الهدا، احترازيًا بالاتجاهين.

وقال المركز الوطني في تغريدة عبر تويتر: «نود التنويه بأنه حرصا على سلامة الجميع، تم إغلاق طريق الهدا احترازيا بالاتجاهين، نتيجة لهطول الأمطار».

وفي وقت سابق، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إغلاقًا مؤقتًا لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين، وتم فتحه، ليتم إغلاقه ثانية صباح أمس.

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