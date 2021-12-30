الأرصاد: أمطار رعدية في 4 مناطق خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، حتى ساعات المساء.

وتشمل تلك الحالة منطقة جازان، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وتحديدا في «أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، فيفا، هروب».

كما تتأثر بالأمطار الرعدية منطقة عسير «بيشة، تثليث، طريب»، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، فيما تتأثر منطقة الباحة بذات الحالة، بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الساقة مساء، وتحديدا في «الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة».

أما منطقة مكة المكرمة، فتتأثر بحالة مماثلة بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وتحديدا في «اضم، السيل الكبير، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، سبت الجارة، عشيرة، قيا، ميسان».

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