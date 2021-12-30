صلاة الظهر اليوم تشهد أول تطبيق لإجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ تطبيق إجراءات التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، بعد شهرين ونصف من إزالة الملصقات والعودة الآمنة؛ لسلامة وصحة قاصدي المسجد الحرام وكافة الأجهزة العاملة به.

وبحسب مراسل «الإخبارية»، من المقرر أن تشهد صلاة الظهر أول تطبيق لإجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام، على ألا يكون هناك مجال للتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء في الحرم المكي الشريف أو الحرم النبوي.

وأضاف: «كما يجب على كل من يذهب إلى الحرم المكي الشريف من المعتمرين والمصلين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي؛ لأن الاعتماد الكبير على وعي قاصدي المسجد الحرام لتطبيق الإجراءات الاحترازية»

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتبارًا من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر2021م.

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