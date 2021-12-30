اخبار السعوديه

القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية

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ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لجرائم نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن...

6453ca61c0.jpgخميس مشيط : دوت الخليج
78796e29fd.jpg26 جمادى الأولى 1443 هـ

استمرار هطول الأمطار على 11 منطقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1443 هـ

عاجل | مشروع لمراقبة أموال الأوقاف

تعتزم الهيئة العامة للأوقاف، الاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ مشروع مراجعة وتطوير أعمال إدارة مكافحة الجرائم المالية، والذي يهدف إلى...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png26 جمادى الأولى 1443 هـ

أمطار الشتاء تغمر 6 مناطق وإرباك مروري بالعاصمة

شهد عدد من مدن ومحافظات المملكة أمس أمطارا شتوية، شملت الخفجي والنعيرية في المنطقة الشرقية ومدينة الباحة والعاصمة الرياض، كما هطلت...

icon-byline.pngجازان : محمد الحسين ومؤيد معافا وأبها : سعد آل عمار
icon-clock.png25 جمادى الأولى 1443 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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