القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية

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ضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لجرائم نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن...
استمرار هطول الأمطار على 11 منطقة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على...
عاجل | مشروع لمراقبة أموال الأوقاف
تعتزم الهيئة العامة للأوقاف، الاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ مشروع مراجعة وتطوير أعمال إدارة مكافحة الجرائم المالية، والذي يهدف إلى...
أمطار الشتاء تغمر 6 مناطق وإرباك مروري بالعاصمة
شهد عدد من مدن ومحافظات المملكة أمس أمطارا شتوية، شملت الخفجي والنعيرية في المنطقة الشرقية ومدينة الباحة والعاصمة الرياض، كما هطلت...
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