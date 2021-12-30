شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إعادة وضع ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حرصها على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في المسجد النبوي، ومن ذلك تطبيق التباعد بين المصلين وإعادة توزيع المصليات وملصقات التباعد الجسدي اعتبارًا من اليوم الخميس 26/5/1443 هـ إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بعد تزايد الإصابات بفايروس كورونا –كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه.

حيث وفرت الوكالة جميع الخدمات التي يحتاجها المصلين والزائرين وكثفت عمليات التعقيم وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة .

وشددت الوكالة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، ومن ذلك التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتجنب مواقع الزحام حرصًا على سلامة زائري المسجد النبوي.