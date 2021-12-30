الرياض تشهد تكون ضباب.. و«الأرصاد» يحدد مدة التأثير

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار تكون الضباب بأجواء منطقة الرياض، يؤدي إلى تدنٍ بمستوى الرؤية الأفقية.

وتؤثر تلك الحالة على مواقع «السليل ووادي الدواسر»، وقد بدأت الساعة 8:30 مساء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباح غد الخميس.

كان المركز نبه إلى تكون ضباب يتسبب في تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على منطقة الجوف وبالتحديد في «أبوعجرم والقريات ودومة الجندل، وسكاكا وطبرجل».

كما تشمل الحالة منطقة أيضًا الحدود الشمالية وبالتحديد في كل من «العويقيلة، حزم، الجلامد، رفحاء، طريف عرعر».

أما في المنطقة الشرقية فتتمثل الحالة الجوية في ضباب كثيف وأمطار ونشاط في الرياح النشطة على كل من «الخفجي، القيصومة، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا».

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