الملك سلمان: استقرار السوق البترولية من ركائز استراتيجية الطاقة السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرص المملكة على استمرار العمل باتفاق أوبك+، لافتًا إلى أن جهود السعودية لاحتفاظها بطاقة إنتاجية إضافية أظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.

وخلال الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، أشار الملك سلمان إلى أن استقرار السوق البترولية هو من ركائز استراتيجية الطاقة السعودية.

وأضاف: من المهم لجميع المنتجين الالتزام باتفاق أوبك+ الضروري لاستقرار سوق النفط.

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بالفيديو.. خادم الحرمين يلقي الخطاب السنوي لأعمال مجلس الشورى