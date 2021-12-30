«شرطة جازان» تُطيح بـ5 مقيمين سرقوا 50 طنًا من الكيابل والأسلاك النحاسية

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة جازان من ضبط موقع يديره (5) مقيمين بداخله (50) طنًا من الكيابل والأسلاك النحاسية سُرقت من مرافق إحدى الشركات في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة صامطة تمكنت من ضبط موقع يديره (5) مقيمين من الجنسية اليمنية، بداخله (50) طنًا من الكيابل والأسلاك النحاسية، سرقوها من مرافق ومشاريع إحدى الشركات في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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