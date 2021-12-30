شكرا لقرائتكم خبر عن قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأماكن يدخل حيز التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - بدأت المملكة رسميا اليوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر 2021م، واعتباراً من الساعة 00 : 7 ، تطبيق قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن "المغلقة والمفتوحة" والأنشطة والفعاليات ، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية بالأمس

وبينت الوزارة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.