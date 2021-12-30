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قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأماكن يدخل حيز التنفيذ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأماكن يدخل حيز التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المملكة رسميا اليوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر 2021م، واعتباراً من الساعة 00 : 7 ، تطبيق قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن "المغلقة والمفتوحة" والأنشطة والفعاليات ، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية بالأمس.

وبينت الوزارة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.

MO Nasa

MO Nasa

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