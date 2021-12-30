الملك سلمان: دعم إيران لميليشيا الحوثي يُطيل أمد الحرب في اليمن

الرياض - محمد عبدالله - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية يُطيل أمد الحرب في اليمن، مُشيرًا إلى أن «إيران دولة جارة ونأمل أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة».

وأضاف الملك سلمان: نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك نتابع بقلق عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي.

وتابع: نأمل أن تتجه إيران نحو الحوار والتعاون.

وأكد خادم الحرمين، حرص المملكة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشيقيقة والمنطقة بأكملها؛ لذلك ما زالت المملكة تدعو الحوثيين للاحتكام للحكمة والعقل وتقديم مصالح الشعب اليمني.

وشدد الملك سلمان على أن المملكة تجدد التأكيد على المبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن.

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