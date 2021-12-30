شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استمرار الأمطار الرعدية على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة، وذلك بعد ورود تنبيه من المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

أمطار رعدية

وأكد المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على المنطقة الشرقية إلى مساء اليوم الخميس، محذرا من حالة الطقس اليوم في المنطقة، والتي قد تتعرض لحالة أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على «الأحساء - البطحاء - الجبيل - الخبر - الدمام - الظهران - العديد - القطيف - بقيق - حرض - رأس تنورة - سلوى - الخفجي - القيصومة - النعيرية - حفر الباطن - قرية العليا».

تقنية عالية

وضمت أمانة المنطقة الشرقية 7 معدات ذات تقنية عالية ومتطورة إلى معداتها المستخدمة في نزح مياه الأمطار، بطاقة استيعابية تصل إلى 720 مترا مكعبا في الساعة، وذلك ضمن خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لموسم هذا العام 1443هـ.

تسخير الإمكانات

من ناحيته، قال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي: إن الأمانة سخّرت كافة الإمكانات لخدمة عدد من المواقع الحرجة لتجمعات مياه الأمطار بالمنطقة، إضافة إلى خدمة المناطق غير المخدومة بشبكات التصريف، مشيرا إلى حرص الأمانة على توفير وزيادة عدد المعدات للاستعداد لموسم الأمطار، والتي سيعمل عليها مركز الأزمات والمخاطر.

مضخات مدعمة

وأوضح أنها عبارة عن شاحنات تعنى بنزح مياه الأمطار عبر مضخات مدعمة بها، تعمل على مدار 24 ساعة، ضمن منظومة معالجة الأمطار التي طوّرتها للتدخل السريع وتنقلها للمواقع المستهدف معالجتها في مدة زمنية أقل لنزح مياه الأمطار وتركز بشكل أكبر على سرعة الاستجابة.

صيانة دورية

كان أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير قد أكد جاهزية الأمانة لتصريف مياه موسم الأمطار 1443هـ، وتشغيل شبكات محطات تصريف مياه الأمطار في أحياء حاضرة الدمام، موضحا أن الخطة تضمنت جميع الاستعدادات والوقوف على جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات وإزالة العوائق فيها، وتجهيز الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية، لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

مصائد التجمعات

ولفت إلى أن الأمانة تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار بطول 1.053.000 متر طولي موزعة على أغلب الأحياء في حاضرة الدمام، وعدد غرف التفتيش الرئيسية لشبكات المياه تبلغ 12.790 غرفة، وأن عدد مصائد تجمعات المياه تصل إلى 17.093 مصيدة، إضافة إلى طول خطوط الطرد الناقلة للمياه من المحطات إلى الخليج بطول 148.426 مترا طوليا.

مستجدات وتحديثات

وبيّن أن غرفة العمليات تعمل 24 ساعة للوقوف على أية مستجدات أو تحديات أثناء العمل، ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية.