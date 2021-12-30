شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 5682 بطانية وحقيبة شتوية بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع كسوة الشتاء في المملكة الأردنية الهاشمية للعام 2021م بمرحلته الثانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى، أمس الأول، توزيع 3.788 بطانية و1.894 حقيبة شتوية على الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظات عمان والزرقاء ومأدبا وإربد، استفاد منها 9.470 فردا بواقع 1.894 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا في الأردن، بهدف الإسهام في التخفيف من معاناتهم وتحسين سبل العيش لهم.

ومن ناحية أخرى واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 16 حتى 22 ديسمبر 2021، ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وتنفيذ حملة نظافة واحدة في مخيمات النازحين، وإجراء 20 عملية شفط صرف صحي فيها، وتنفيذ 36 عملية لنقل المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.