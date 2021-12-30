شكرا لقرائتكم خبر عن «البيز» يبحث المشاريع الإغاثية مع وكيل الصحة اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج م. أحمد البيز، بمقر المركز، أمس، مع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمني د. شوقي الشرجبي، المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم القطاع الصحي اليمني، كما تم استعراض الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» في اليمن.

وثمن د. الشرجبي الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في بلاده الذي من شأنه تحسين أداء المرافق الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ 293 مشروعا بقيمة 768 مليونا و717 ألف دولار أمريكي لتعزيز الخدمات الصحية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.