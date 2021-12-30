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استعراض الجهود المبذولة لدعم العمل الإنساني بالسودان

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الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، في العاصمة الخرطوم، أمس الأول، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التطوعي الطبي، الذي يزور السودان حاليا لإقامة عدد من المخيمات الطبية ضمن مشروع المركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في عدد من الولايات السودانية.

واستمع السفير جعفر لشرح من فريق المركز حول المخيمات والبرامج التي نفذها بعدد من المدن السودانية والمخيمات المقرر تنفيذها، مشيدا بالجهود المبذولة لدعم العمل الإنساني.

وثمن الدور الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الدول المحتاجة حول العالم، مشيرا إلى أن مشاريع المركز الإنسانية المنفذة في السودان تجسد العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على الوقوف بجانب السودان وشعبه في مختلف الأزمات والمحن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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