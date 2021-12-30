شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض الجهود المبذولة لدعم العمل الإنساني بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، في العاصمة الخرطوم، أمس الأول، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التطوعي الطبي، الذي يزور السودان حاليا لإقامة عدد من المخيمات الطبية ضمن مشروع المركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في عدد من الولايات السودانية.

واستمع السفير جعفر لشرح من فريق المركز حول المخيمات والبرامج التي نفذها بعدد من المدن السودانية والمخيمات المقرر تنفيذها، مشيدا بالجهود المبذولة لدعم العمل الإنساني.

وثمن الدور الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الدول المحتاجة حول العالم، مشيرا إلى أن مشاريع المركز الإنسانية المنفذة في السودان تجسد العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على الوقوف بجانب السودان وشعبه في مختلف الأزمات والمحن.