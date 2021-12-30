الحصيني يرصد خريطة الأمطار في ساعتين.. ويحدد المواقع المتأثرة

الرياض - محمد عبدالله - رصد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تأثير الأمطار في المملكة على مدار ساعتين.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن المملكة تشهد خلال ساعتين من مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار بعدد من المواقع.

ووثق الحصيني، هطول الأمطار بمواقع شملت شعيب النخيل شمال الارطاوية، والأفلاج، وشعيب المديسيس غرب الفويلق.

كان الباحث في الطقس، قد توقع حالات ممطرة متتابعة أقرب ما تكون أمطار ديمية شتوية بإمتياز، على اجزاء واسعة من السعودية والخليج في الثلث الأخير من هذا الشهر وبداية الشهر المقبل.

اقرأ أيضًا:

رجال المرور يتحدون الأمطار في المنطقة الشرقية