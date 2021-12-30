الأرصاد عن حالة الطقس في 3 مناطق: أمطار وضباب يعيق الرؤية

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بشأن حالة الطقس في عدد من المناطق، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشمل الحالة تكون الضباب والذي يتسبب في تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على منطقة الجوف وبالتحديد في «أبوعجرم والقريات ودومة الجندل، وسكاكا وطبرجل».

كما تشمل الحالة منطقة أيضًا الحدود الشمالية وبالتحديد في كل من «العويقيلة، حزم، الجلامد، رفحاء، طريف عرعر».

أما في المنطقة الشرقية فتتمثل الحالة الجوية في ضباب كثيف وأمطار ونشاط في الرياح النشطة على كل من «الخفجي، القيصومة، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا».

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