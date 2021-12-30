ضبط 50 طنًا من الكيابل والأسلاك النحاسية المسروقة

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الملك أمام الشورى: المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 تدفع عجلة الإنجاز
افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - عبر الاتصال المرئي - أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس...
عاجل | مشروع لمراقبة أموال الأوقاف
تعتزم الهيئة العامة للأوقاف، الاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ مشروع مراجعة وتطوير أعمال إدارة مكافحة الجرائم المالية، والذي يهدف إلى...
أمطار الشتاء تغمر 6 مناطق وإرباك مروري بالعاصمة
شهد عدد من مدن ومحافظات المملكة أمس أمطارا شتوية، شملت الخفجي والنعيرية في المنطقة الشرقية ومدينة الباحة والعاصمة الرياض، كما هطلت...
خطة للطوارئ بمكة المكرمة
ناقش أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خطة الطوارئ للأمطار والسيول في مكة المكرمة بحضور مدير الدفاع المدني...
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