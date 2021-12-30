ضبط 50 طنًا من الكيابل والأسلاك النحاسية المسروقة

الملك أمام الشورى: المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 تدفع عجلة الإنجاز افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - عبر الاتصال المرئي - أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس... نيوم: واس نيوم: واس 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

عاجل | مشروع لمراقبة أموال الأوقاف تعتزم الهيئة العامة للأوقاف، الاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ مشروع مراجعة وتطوير أعمال إدارة مكافحة الجرائم المالية، والذي يهدف إلى... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 26 جمادى الأولى 1443 هـ 26 جمادى الأولى 1443 هـ

أمطار الشتاء تغمر 6 مناطق وإرباك مروري بالعاصمة شهد عدد من مدن ومحافظات المملكة أمس أمطارا شتوية، شملت الخفجي والنعيرية في المنطقة الشرقية ومدينة الباحة والعاصمة الرياض، كما هطلت... جازان : محمد الحسين ومؤيد معافا وأبها : سعد آل عمار جازان : محمد الحسين ومؤيد معافا وأبها : سعد آل عمار 25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ

خطة للطوارئ بمكة المكرمة ناقش أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خطة الطوارئ للأمطار والسيول في مكة المكرمة بحضور مدير الدفاع المدني... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ

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