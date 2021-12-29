رجال المرور يتحدون الأمطار في المنطقة الشرقية

الرياض - محمد عبدالله - واصل رجال المرور بالمنطقة الشرقية مباشرة دورهم رغم هطول الأمطار.

ووثق المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورا ترصد جهود متابعة الحركة المرورية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، تشهد المنطقة الشرقية «الخفجي، القيصومة، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» هطول أمطار وتكون ضباب مصحوب بنشاط في الرياح السطحية المؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءًا من الساعة السادسة مساء حتى الساعة 12 ليلًا.

وفي شأن ذي صلة جدد المرور السعودي التأكيد على 5 ضوابط عند القيادة حال هطول الأمطار تشمل، تشغيل مساحات الزجاج، وترك مسافة آمنة بين قائد كل مركبة والمركبات الأخرى، واستخدام إشارات التنبيه والتمهل وتخفيف السرعة وتجنب البرك وتجمعات المياه.

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