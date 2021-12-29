بالفيديو.. وزير العدل يوضح مزايا نظام الإثبات

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير العدل د. وليد الصمعاني، إن من مميزات نظام الإثبات أنه اعتبر الدليل الرقمي دليلًا أصيلًا وليس في جانب القرائن.

وأضاف الصمعاني لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: بالتالي كل الوسائل الرقمية بالطريقة التي رسمها النظام تعد حجة يعتمد عليها القضاء في حكمه.

وأضاف أن نظام الإثبات أسس للمحل الشرعي المأخوذ من القواعد والأحكام الشرعية أن محل الشهادة هي في محل القابل له، وأيضًا الكتابة في المحل القابل له، وبالتالي فإن هذه الممارسات ستنتهي بإذن الله تعالى.

وقال الصمعاني، إن دور القاضي سيقتصر على النظر الواقعي، ولن يكون له الاختيار بين الأقوال الفقهية؛ ما سيسرع الفصل في المنازعات ويزيد فرص العدالة الوقائية.

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