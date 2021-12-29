بالفيديو.. الزعاق: 3 علامات تنذر بالبرودة الشديدة وهبوب الرياح الشمالية

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق، إن دخول وخروج المواسم له دلائل نباتية وحشرية وظواهر مناخية.

وأوضح خبير الأرصاد، في برنامجه على قناة «العربية»، أن سقوط الأوراق من غصونها وزرقة السماء وتلاشي الحشرات دليل على شدة البرد وهبوب الرياح الشمالية التي تعمل على كسح الهباء والغبار والأتربة.

وقال: «خلال هذه الأيام تهدأ برودة الأرض فتدب المياه في غصون الأشجار وتنتعش وتؤرق من جديد، وتبدأ الحشرات بالخروج المؤقت نهارًا، وتختفي بالليل، وتبدأ الطيور بتنظيم أعشاشها وتعود المواشي للخروج للمرعى نهارًا».

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