أمطار الشتاء تغمر 6 مناطق وإرباك مروري بالعاصمة

شهد عدد من مدن ومحافظات المملكة أمس أمطارا شتوية، شملت الخفجي والنعيرية في المنطقة الشرقية ومدينة الباحة والعاصمة الرياض، كما هطلت أمطار رعدية على جازان والطائف وعسير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة، وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل، تسبق بنشاط في الرياح السطحية.

وأصدر المركز تقريرا حول حالة الأمطار متوقعا أن تستمر الحالة المطرية على عدد من المناطق تشمل الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير والباحة والقصيم.

تأثير متوسط

وتوقع المركز أن يبدأ تأثيرها بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، القنفذة، الليث، أضم، ميسان، الطائف) ومن ثم (تربة، الخرمة، رنية) الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه) عسير (أبها، محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، بيشة، البرك) القصيم بريدة عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة) الرياض (الرياض العاصمة، المزاحمية، القويعية، الخرج، الأفلاج، رماح، شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، عفيف الدوادمي، وادي الدواسر الشرقية (الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية).

كما تشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص الأمطار على معظم المناطق ابتدأ من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم.

تكثيف التواجد

وهطلت امطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان شملت المحافظات واالمراكز والقرى، وتسببت تجمعات مياه الأمطار في صبيا بارباك الحركة المرورية، ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف تواجدها في مواقع التجمعات المائية للتدخل في حالات الطوارئ. ودعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية وعدم المخاطرة بمحاولة عبورها خلال هطول الأمطار مع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

فرص متفاوتة

واستيقظ أهالي مدينة الرياض أمس على أمطار من متوسطة إلى غزيرة غمرت الشوارع بالمياه، وشهدت ازدحامات مرورية عقب توقف الأمطار مع تواجد كثيف للمرور لضمان انسيابية الحركة وعدم الوقوف في أماكن تجمع الأمطار.

وقال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني إن فرصة الأمطار ما زالت متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة خلال الـ 24 ساعة القادمة على أجزاء من مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان.

مراكز جنوبية

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مراكز محافظة بلقرن بعسير شملت مراكز آل سلمة والشفا والشعف وباشوت، والبشائر وخثعم وشواص، وعفراء وطلالا، وكونت تجمعات مائية وجداول، وصاحب ذلك موجات ضبابية على المراكز الجنوبية من المحافظة.