خطة للطوارئ بمكة المكرمة

ناقش أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خطة الطوارئ للأمطار والسيول في مكة المكرمة بحضور مدير الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المكلف العقيد موسى الشمراني، ومدير العمليات بالدفاع المدني العقيد نوار العصيمي، والمقدم ماجد النفيعي، وبمشاركة العقيد عبدالعزيز العتيبي من الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة.

واستعرض خلال اللقاء أعمال التهيئة والاستعداد لموسم الأمطار من خلال خطة الطوارئ المعتمدة بالأمانة، وتنقسم الخطة إلى ما قبل هطول الأمطار وأثناء وبعد الأمطار، بهدف مواجهة السيول وتجمّعات مياه الأمطار في أنحاء مكة المكرمة والمراكز والقرى التابعة.