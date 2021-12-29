مركز لذوي الاحتياجات بالنماص

بدأت إدارة تعليم النماص بافتتاح مركز خدمات التربية الخاصة، برعاية المحافظ سعد بن هياف القرقاح، وحضور مدير التعليم عمر بن هجاد الغامدي، الذي أوضح أن المركز مجهز بأحدث الأجهزة والمقاييس المختلفة، التي تتلاءم مع احتياجات ذوي الإعاقة، حيث يتكون المركز من أقسام مختلفة منها استقبال الحالات، سواء محولة من المدارس أو مستجدة، ثم فرز الحالات وتحويلها إلى الوحدة المختصة بها، كما توجد وحدة لقياس وتشخيص الحالات، بوجود أخصائي نفسي، ويتم التشخيص عبر أحدث الاختبارات والمقاييس، ليتم تحديد درجة الذكاء وتحديد المشاكل والاضطرابات السلوكية والنفسية.



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