وأكد على أهمية لغة الإشارة وتوفر مترجم لها في الجهات الخدمية، لتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية وخدمتهم بالشكل المطلوب، وأشار إلى ضرورة دعم ذوي الإعاقة السمعية وتمكينهم من خدمة المجتمع، والمساهمة في نهضة دوت الخليج.
كما بارك توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة الشرقية، والجمعية السعودية للإعاقة السمعية، حيث وقع عن الإمارة وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، وعن الجمعية علي الحلافي.
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