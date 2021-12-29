مجلس إدارة مركز أداء يعقد اجتماعه الـ 16

عقد مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" اليوم، اجتماعه السادس عشر، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عواد بن صالح العواد.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز الأعمال التي أنجزها المركز لعام 2021م، بجانب بحث عدد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز دور المركز في مجالات قياس أداء الأجهزة العامة وتمكينها ودعمها للوصول إلى أهدافها.

كما اطلع على نتائج مؤشرات أداء الأجهزة العامة وجهود المركز لتمكين تلك الأجهزة.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، موجهاً بعدة توجيهات، منها: اعتماد خطة عمل المركز لعام 2022، واعتماد منهجية المؤشر الوطني لقياس تجربة المستفيد بعد أن راجعها البنك الدولي (WB) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) واعتماد خط الأساس لهذا المؤشر.