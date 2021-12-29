واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز الأعمال التي أنجزها المركز لعام 2021م، بجانب بحث عدد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز دور المركز في مجالات قياس أداء الأجهزة العامة وتمكينها ودعمها للوصول إلى أهدافها.
كما اطلع على نتائج مؤشرات أداء الأجهزة العامة وجهود المركز لتمكين تلك الأجهزة.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، موجهاً بعدة توجيهات، منها: اعتماد خطة عمل المركز لعام 2022، واعتماد منهجية المؤشر الوطني لقياس تجربة المستفيد بعد أن راجعها البنك الدولي (WB) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) واعتماد خط الأساس لهذا المؤشر.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة مركز أداء يعقد اجتماعه الـ 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.