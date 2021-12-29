عودة الإجراءات الاحترازية السابقة لدور السينما

45 مشروعا لخريجي كلية محمد بن سلمان أنهت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال منذ تأسيسها عام 2016 وحتى الآن تسجيل 45 مشروعاً عبر عدد من الخريجين بلغ 174 خريجاً... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ

أمطار الشتاء تغمر 6 مناطق وإرباك مروري بالعاصمة شهد عدد من مدن ومحافظات المملكة أمس أمطارا شتوية، شملت الخفجي والنعيرية في المنطقة الشرقية ومدينة الباحة والعاصمة الرياض، كما هطلت... جازان : محمد الحسين ومؤيد معافا وأبها : سعد آل عمار جازان : محمد الحسين ومؤيد معافا وأبها : سعد آل عمار 25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ

خطة للطوارئ بمكة المكرمة ناقش أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خطة الطوارئ للأمطار والسيول في مكة المكرمة بحضور مدير الدفاع المدني... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ

القبض على 3 مقيمين سرقوا محال تجارية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية في المنطقة قبضت على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد أن... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ

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