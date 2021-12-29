عودة الإجراءات الاحترازية السابقة لدور السينما

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45 مشروعا لخريجي كلية محمد بن سلمان
أنهت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال منذ تأسيسها عام 2016 وحتى الآن تسجيل 45 مشروعاً عبر عدد من الخريجين بلغ 174 خريجاً...
أمطار الشتاء تغمر 6 مناطق وإرباك مروري بالعاصمة
شهد عدد من مدن ومحافظات المملكة أمس أمطارا شتوية، شملت الخفجي والنعيرية في المنطقة الشرقية ومدينة الباحة والعاصمة الرياض، كما هطلت...
خطة للطوارئ بمكة المكرمة
ناقش أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، خطة الطوارئ للأمطار والسيول في مكة المكرمة بحضور مدير الدفاع المدني...
القبض على 3 مقيمين سرقوا محال تجارية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية في المنطقة قبضت على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد أن...
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