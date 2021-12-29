تطبيق التباعد بين المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين بدءا من اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارا من الـ7 صباح هذا اليوم.

وأوضح مصدر مسؤول في الرئاسة أنه سيجري تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القاصدين.

وأكد ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

من جانبه أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن قرار إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم، نابع من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من مصلين ومعتمرين وزائرين.

وقال: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتخذت كل الاحتياطات الصحية لتوفير الأمن الصحي والبيئة التعبدية الصحية الآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين والمحافظة على الإنسان والمكان مع توفير جميع الخدمات وفق توجيهات القيادة وحرصها على سلامة المجتمع والإنسان والمكان.

وحث السديس قاصدي الحرمين الشريفين على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الحرمين الشريفين، من ارتداء الكمامة الطبية، والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، سائلا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من جهود وعناية ورعاية بضيوف الرحمن.