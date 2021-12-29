إفشال تهريب 1.07 مليون قرص إمفيتامين في طرود قهوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم ينطل تحايل مهربي المخدرات على رجال المكافحة من خلال تخبئة 1.07 مليون قرص إمفيتامين في طرود قهوة. وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب وترويج 1,070,000 قرص إمفيتامين مخدر، جرى تهريبها إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم 6 أشخاص، 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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