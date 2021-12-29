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«الأحوال المدنية» تطلق نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق «أبشر أفراد» و«توكلنا»

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الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» تحت مسمى «سجل الأسرة الرقمي»، بالتعاون مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن سجل الأسرة الرقمي سيسهل عملية التحقق من هوية أفراد الأسرة المضافين فيه، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات السجل بصورة إلكترونية عبر تطبيق «أبشر أفراد» متضمنًا رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة على الجهاز الذكي للاستفادة منه دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وأشار الجاسر إلى أن سجل الأسرة الرقمي سيكون متاحًا أيضًا في تطبيق «توكلنا» عبر المحفظة الرقمية، مبينًا أن هذه الخدمة امتداد لتطوير التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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