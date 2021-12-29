شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء أعمال 4 مشاريع لتصريف الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يأتي هذا ضمن جهود أمانة الشرقية لإنجاز المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم

- الحد من المخاطر والآثار التي تسببها الأمطار الكثيفة التي هطلت على المنطقة

أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال أربعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن جهودها لإنجاز المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، للحد من المخاطر والآثار التي تسببها كميات الأمطار الكثيفة التي هطلت على المنطقة.

وتتمثل هذه المشاريع، بالمرحلة الأولى لمشروع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام، عبارة عن خطي طرد بقطر 1800 مليمتر بطول 16160 متراً طولياً من الخليج العربي وحتى بداية الضاحية، والمرحلة الثانية المتضمنة استكمال خطوط الطرد أقطار 1800 مليمتر بطول 11388متراً طولياً وربطها على محطات التصريف بضاحية الملك فهد، والمرحلة الثالثة لمحطة ضخ بالحي الخامس بالضاحية بقدرة تصريفية 26500 متر مكعب / الساعة.

أما المشروع الرابع عبارة المرحلة الرابعة التي تتضمن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني بضاحية الملك فهد بقدرة تصريفية 22700 متراً مكعباً/ ساعة، وشبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني بأكمله وبجزء من الحي الخامس والسادس بالضاحية بأقطار تتراوح من 400 إلى 3000 مليمتر.

يذكر أن أمانة الشرقية انتهت من تصميم ودراسة وإعداد مخططات أعمال تصريف مياه الأمطار لكامل أحياء ضاحية الملك فهد تمهيداً لطرحها وفقاً للمخصصات المالية المعتمدة والإمكانيات المتاحة.