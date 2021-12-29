بلدية العتيبية تواصل حملاتها الميدانية للمحافظة على سلامة الغذاء

الرياض - محمد عبدالله - واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية الحملات الرقابية المكثفة على المطاعم والمحال التجارية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن رصد بعض المخالفات، تمثلت في مخالفة تخزين المواد الغذائية، ومخالفة الشروط الصحية للتجهيز، وتكدس البضائع داخل المحلات، وسوء تداول المواد الغذائية، وحفظ المواد الأولية، وبيع وتداول مواد غذائية مجهولة المصدر وبطرق غير صحيحة، وجرى اتخاذ اللازم وإغلاق المحلات المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت البلدية على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.