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إلزام العاملين والزائرين للمولات والمراكز والمنشآت التجارية بالتباعد وارتداء الكمامة.. غدًا

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الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنَّه بداية من غدٍ الخميس، سيتم إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد.

وقال الحسين عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «اعتبارًا من صباح غدٍ الخميس، في الأماكن المغلقة والمفتوحة، ويشمل ذلك المولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة، إلزام العاملين والزائرين بـ: 1- ارتداء الكمامة، 2- تطبيق إجراءات التباعد (1.5م)».

وصرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتبارًا من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر2021م.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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