أمانة المنطقة الشرقية تكشف جاهزيتها لتصريف مياه الأمطار للموسم 1443هـ

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أمانة المنطقة الشرقية اليوم عن جاهزيتها وخطتها لتصريف مياه موسم الأمطار 1443هـ، وتشغيل شبكات محطات تصريف مياه الأمطار في أحياء حاضرة الدمام.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الخطة تضمنت جميع الاستعدادات والوقوف على جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات وإزالة العوائق فيها، وتجهيز الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية، لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ولفت أمين الشرقية الانتباه إلى أن الأمانة تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار بطول 1.053.000 متر طولي موزعة على أغلب الأحياء في حاضرة الدمام، وعدد غرف التفتيش الرئيسية لشبكات المياه تبلغ 12.790 غرفة، وأن عدد مصائد تجمعات المياه تصل إلى 17.093مصيدة، إضافة إلى طول خطوط الطرد الناقلة للمياه من المحطات إلى الخليج بطول 148.426 مترًا طوليًا.

وأشار معاليه إلى أنه جرى الانتهاء من مشاريع تصريف مياه الأمطار في عدد من أحياء مدينة الدمام، مفيدًا أنه جارٍ العمل على مشاريع تصريف مياه الأمطار في عدد من أحياء ضاحية الملك فهد، مؤكدًا أن جميع البلديات في المطقة أنهت استعداداتها لموسم الأمطار وتجهيز المعدات والعمالة لرفع وسحب مياه الأمطار بالشوارع والأحياء السكنية غير المخدومة بشبكات التصريف.

وبين أمين المنطقة أن غرفة العمليات تعمل 24 ساعة للوقوف على أية مستجدات أو تحديات أثناء العمل ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية.

اقرأ أيضًا:

مستشفى أحد رفيدة يقدم توعية عن الجرعة التنشيطية لمنسوبيه