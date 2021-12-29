متطوعون يسهمون في تطعيم 200 شخص في وادي الدواسر

الرياض - محمد عبدالله - أسهم 50 متطوعًا ومتطوعة من المُسجلين في منصة التطوع الصحي من منسوبي مستشفى وادي الدواسر العام في تطعيم أكثر من مائتي شخص ضمن حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في شمال المحافظة والتي شملت هجر وقرى النميص وصيحة والعسيلة والفيصلية التي تبعد عن وسط المحافظة قرابة 500 كيلو ذهابًا وإيابًا.

وأوضح مدير مستشفى وادي الدواسر العام الأخصائي أول ياسر آل شملان، أنَّ هذه الحملة جاءت بناءً على توجيهات مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة والتي تهدف لسرعة أخذ اللقاح واستكمال الجرعات الثانية والتنشيطية لجميع فئات المجتمع، مبينًا أنه استبق الحملة تنسيق مع رؤساء المراكز والأعيان لضمان الإقبال على اللقاح من الراغبين بأخذ تطعيم كورونا.

وأشار مدير المستشفى إلى أنه تخلل الحملة تقديم خدمات وقائية وتثقيفية وعلاجية لطلاب المدارس هناك.

وقدم آل شملان شكره لأهالي القرى والهجر شمال المحافظة، ومنسوبو التعليم والصحة على تذليل كافة الصعوبات من خلال تواصلهم واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة المواطنين والمقيمين للمبادرة بأخذ اللقاح مما نتج عنه نجاح الحملة.