أمطار متفرقة في عدة مناطق والأرصاد تتوقع استمرار الحالة المطرية

هطلت الأمطار اليوم على عدد من مدن ومحافظات المملكة شملت الخفجي والنعيرية في المنطقة الشرقية ومدينة الباحة والعاصمة الرياض كما هطلت أمطار على الطائف وكذلك أمطار رعدية على منطقة عسير.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف) ،المدينة المنورة ،بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).

كما أصدر المركز تقرير حول حالة الأمطار متوقعا أن تستمر الحالة المطرية على عدد من المناطق تشمل الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير والباحة والقصيم.