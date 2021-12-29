التجارة تفرض الكمامة من جديد في المولات - جريدة دوت الخليج السعودية

15:54 الأربعاء 29 ديسمبر 2021

25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ آخر تحديث 15:57 الأربعاء 29 ديسمبر 2021

25 جمادى الأولى 1443 هـ 25 جمادى الأولى 1443 هـ أعلنت وزارة التجارة أنه اعتبارا من صباح غد الخميس سيعود الإلزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في المولات والمنشآت التجارية. ووفقا لما ذكره المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين فإن هذه الإجراءات ستتم في الأماكن "المغلقة والمفتوحة" ويشمل ذلك المولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة، حيث سيتم إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد (1.5م).

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